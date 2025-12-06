Entusiasmo e attesa a Barga e Fornaci per l’inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia del barghigiano che verrà presentata e benedetta domani pomeriggio alle 15 a Barga sul piazzale del Fosso. Questo mezzo di soccorso servirà principalmente nelle operazioni di emergenza sul nostro territorio, un servizio che dal 1987 l’associazione onora grazie all’ impegno dei volontari e dei dipendenti. In questi decenni decine di migliaia di persone hanno trovato assistenza e conforto grazie alla presenza di questa realtà del volontariato che negli anni, nonostante molti problemi, è riuscita a sopravvivere e a offrire la propria professionalità alla popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuova ambulanza a Barga. Al servizio della Misericordia