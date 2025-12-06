Nuoto Sara Curtis un siluro a Lublino | record italiano e 1° tempo nei 50 dorso degli Europei in vasca corta

Sara Curtis ha iniziato col piglio della campionessa le batterie della penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), la nuotatrice piemontese dovrà affrontare un impegno di non poco conto. Dopo le heat dei 50 dorso, ci saranno anche quelle dei 50 stile libero, ricordando la finale con grandi possibilità nei 100 sl prevista in serata. Il primo step è stato fatto. Nello stile a pancia in su, Sara è andata a prendersi il miglior tempo di ingresso al penultimo atto. Una differenza imbarazzante rispetto alle avversarie, specialmente nella prima vasca, e una chiusura a 25?97, l’unica a infrangere la barriera dei 26?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis un siluro a Lublino: record italiano e 1° tempo nei 50 dorso degli Europei in vasca corta

