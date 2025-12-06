Nuoto Sara Curtis e Silvia Di Pietro impressionano nelle batterie dei 50 sl agli Europei in corta

Sara Curtis timbra il cartellino anche nei 50 metri stile libero e supera agevolmente le batterie con il miglior tempo assoluto nella sessione mattutina della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (in Polonia). La sprinter piemontese, meno di un'ora dopo aver migliorato il suo record italiano dei 50 dorso, ha risposto presente anche nella sua specialità preferita limando ulteriormente il personale. La giovane stella azzurra classe 2006, grande protagonista nelle staffette (miste e di genere) dei giorni scorsi, ha abbassato di 32 centesimi il 23.

