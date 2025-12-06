Nuoto Sara Curtis è bronzo con record nei 100 sl agli Europei in vasca corta Steenbergen spaziale
Ha fatto il possibile Sara Curtis in un programma gare non facile da gestire, in questo penultimo giorno degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. La piemontese, dopo aver ottenuto la qualificazione nelle finali dei 50 stile libero e dei 50 dorso, doveva affrontare la finale dei 100 sl. Una condizione non facile, resa ancor più complessa da uno stato di salute non perfetto (forte raffreddore). Per questo, va letto in maniera positiva i l bronzo ottenuto in questo atto conclusivo, andando a limitare ulteriormente il suo primato italiano di 51?26. Un risultato considerevole dal momento che per Sara è la prima medaglia a livello assoluto (individuale) ed è la prima azzurra a conquistare una medaglia continentale in corta in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
