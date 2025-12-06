Nuoto Razzetti e Curtis sul podio nella penultima giornata a Lublino Cerasuolo e Deplano in evidenza
Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-5 in cui l’Italia ha potuto arricchire il proprio medagliere, portando il computo complessivo a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzo (10 podi). Nella finale dei 200 misti Alberto Razzetti si è dovuto “accontentare” dell’argento in 1’52?05, non trovando quella frazione a dorso che gli avrebbe consentito di precedere lo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira (1’51?39). A completare il podio il turco Berke Saka (1’52?25). Per il ligure è la conferma del secondo posto di due anni fa a Otopeni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Europei di nuoto in vasca corta. Sara Curtis è bronzo con record nei 100 stile libero donne Alberto Razzetti conquista la medaglia d’argento nei 200 misti uomini. Diretta streaming su Rainews.it ..... https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vas - facebook.com Vai su Facebook
STUPENDO ALBERTO RAZZETTIIII! Seconda posizione conquistata in rimonta per il nuotatore italiano che conclude in 1’52’’05 #Nuoto #Swimming #Razzetti Vai su X
Nuoto, Razzetti e Curtis sul podio nella penultima giornata a Lublino. Cerasuolo e Deplano in evidenza - Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Riporta oasport.it
Nuoto, Cerasuolo in finale col 1° tempo nei 50 rana degli Europei in vasca corta! Martinenghi in lotta per il podio - Semifinali che confermano i valori in acqua quelle dei 50 rana uomini degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Secondo oasport.it
Europei vasca corta 2025 - Alberto Razzetti è una garanzia: medaglia d'argento nei 200 misti, attesa per Sara Curtis - Per la terza edizione consecutiva Alberto Razzetti sale sul podio nei 200 misti maschili agli Europei in vasca corta, centrando l'argento in 1:52. Riporta eurosport.it
Europei, Razzetti d'argento nei 200 misti (con qualche rimpianto). Sara Curtis bronzo nei 100 con record - Razzetti si conferma sul podio nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 stile con record nazionale. Scrive sport.virgilio.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Video streaming Rai: argento per Razzetti! (oggi 6 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi sabato 6 dicembre: programma, orario e finali della quinta giornata a Lublino. Lo riporta ilsussidiario.net
Europei. Razzetti argento. Azzurri ancora protagonisti! - Alberto Razzetti conquista l'argento nei 200 misti, confermandosi sul podio continentale dopo il secondo posto di Otopeni 2023 e il terzo di Kazan 2021. Lo riporta federnuoto.it