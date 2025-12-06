nuoto razzetti e curtis sul podio nella penultima giornata a lublino cerasuolo e deplano in evidenza

Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-5 in cui l’Italia ha potuto arricchire il proprio medagliere, portando il computo complessivo a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzo (10 podi). Nella finale dei 200 misti Alberto Razzetti si è dovuto “accontentare” dell’argento in 1’52?05, non trovando quella frazione a dorso che gli avrebbe consentito di precedere lo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira (1’51?39). A completare il podio il turco Berke Saka (1’52?25). Per il ligure è la conferma del secondo posto di due anni fa a Otopeni. 🔗 Leggi su Oasport.it

