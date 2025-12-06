Nuoto Maxime Grousset domina la finale dei 100 sl Buon piazzamento per Carlos D’Ambrosio

Si è conclusa con la finale dei 100 stile libero maschili la penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, il titolo della gara regina è stato conquistato dal francese Maxime Grousset che ha concluso l’ultimo atto nuotando con il crono di 45?17. Pronostici della vigilia confermati con il transalpino che bissa il titolo ottenuti nel 2023 ad Otopeni. Medaglia d’argento e seconda posizione per il croato Jere Hribar che stampa il crono di 45?64. Sale sul gradino più basso del podio il britannico Matthew Richards che chiude la sua finale con il tempo di 45?82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Maxime Grousset domina la finale dei 100 sl. Buon piazzamento per Carlos D’Ambrosio

