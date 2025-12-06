Nuoto Lorenzo Deplano centra la semifinale dei 50 sl con il miglior tempo Dentro anche Zazzeri
Prosegue la mattinata nella piscina dell’Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono da poco concluse anche le batterie dei 50 stile libero maschili al termine delle quali si è delineata la composizione del penultimo atto, in programma in serata. Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano hanno centrato la qualificazione, chiudendo rispettivamente con il settimo ed il primo crono complessivo. Nello specifico, Deplano è stato il più veloce di tutte le batterie, mettendo a segno il crono di 20?98 mentre Zazzeri, nonostante una condizione fisica non eccellente, ha comunque strappato il pass per la semifinale stampando un 21?18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Parola al capitano Lorenzo Zazzeri. Leader silenzioso, performante ed esemplare di una nazionale sempre al top . . Deepbluemedia #azzurri #italnuoto #nuoto #europei #europeanchampionships #shortcourse #worldrecord - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotoinvascacorta2025 #LorenzoMora Nuoto, John Shortt vince in rimonta i 200 dorso. Quinto Lorenzo Mora: Si è da poco concluso anche l’ultimo atto dei 200 dorso uomini a Lublino, in Polonia, sede degli Europei di nuoto in Vai su X
Nuoto, Francesco Lazzari e Lorenzo Mora accedono agilmente alle semifinali dei 50 dorso - Inizia con le batterie dei 50 dorso maschili e femminili la penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si legge su oasport.it
Nuoto, oro e record del mondo per Zazzeri e Deplano: 'C'è un bel pezzo di Firenze' - Ci sono due fiorentini tra i grandi protagonisti dello sport azzurro agli Europei di nuoto a Lublino. Segnala 055firenze.it
Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis: terzo oro per l'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta con la 4x50 stile libero mista - In Polonia arriva, con il record del mondo, il terzo trionfo a squadre di questa edizione già memorabile per i colori azzurri ... Da today.it
Europei nuoto, day 5: l’Italia cala gli assi Curtis, Deplano, Cerasuolo e Quadarella. Caccia al primato nel medagliere - La quinta giornata degli Europei di Lublino porta in vasca corta un programma interamente dedicato alla velocità e alle due gare tecniche più lunghe del ... Si legge su oasport.it
Nuoto, Italia oro agli Europei e record del mondo nella staffetta 4x50 stile libero mista - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuoto, Italia oro agli Europei e record del mondo nella staffetta 4x50 stile libero mista ... Da tg24.sky.it
Europei nuoto 25m: Italia oro e record mondo nella 4x50 sl mista - Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis volano nella staffetta 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di Lublin ... Secondo ansa.it