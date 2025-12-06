Nuoto Francesco Lazzari e Lorenzo Mora accedono agilmente alle semifinali dei 50 dorso

Inizia con le batterie dei 50 dorso maschili e femminili la penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le cinque heat che hanno determinato i semifinalisti in campo maschile. Francesco Lazzari e Lorenzo Mora hanno centrato l’ingresso al penultimo atto, chiudendo rispettivamente con il quinto e l’ottavo crono dell’overall. Nello specifico, Lazzari ha nuotato le due vasche in 23?21, crono che, come dichiarato dall’azzurro, può essere migliorato già in serata. Mora invece ha vinto la sua batteria con il tempo di 23?30 e tornerà in piscina più tardi per cercare l’ingresso in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Francesco Lazzari e Lorenzo Mora accedono agilmente alle semifinali dei 50 dorso

Leggi anche questi approfondimenti

Francesco Sifanno, attaccante della Rari Nantes Nuoto Salerno - Piscina Nicodemi, scatta l'istantanea del momento vissuto dalla formazione giallorossa e presenta il difficile match di sabato contro l'AN Brescia, incontro valevole per l'undicesima giornata del c - facebook.com Vai su Facebook

DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotoinvascacorta2025 #FrancescoLazzari Chi è Francesco Lazzari, il nome nuovo del già affollato settore del dorso italiano: Nuovo dorsista di valore all’orizzonte? Ci sono le premesse. Francesco Lazzari ha saputo convertir Vai su X

Nuoto, Ceccon e Mora in semifinale nei 100 dorso agli Europei in vasca corta. Lazzari e Bacico out per la selezione interna - Thomas Ceccon era atteso nelle batterie dei 100 dorso uomini, terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it

Chi è Francesco Lazzari, il nome nuovo del già affollato settore del dorso italiano - Francesco Lazzari ha saputo convertire nel migliore dei modi la soddisfazione della prima ... oasport.it scrive

Chi è Francesco Lazzari? Biografia e vita privata del nuotatore protagonista agli Europei - Francesco Lazzari è stato protagonista nella staffetta 4x50 misti mista che ha regalato l’oro all’Italia negli Europei in vasca corta di Lublino. Riporta tag24.it

Italia fantastica nelle staffette! Arriva la medaglia anche nella 4x50 mixed con Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro e Curtis. I risultati degli italiani - Dopo l'oro nella 4x50 stile libero maschile, arriva un'altra medaglia d'oro dalle staffette. Da eurosport.it

Europei di nuoto in vasca corta, l'Italia vince l'oro nella 4x50 mista mixed: nuovo record dei campionati - L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4X50 mista mixed agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino (Polonia). Scrive msn.com

Trionfo europeo per Francesco Lazzari, Angera festeggia l’oro nella 4×50 mista - Giovane talento angerese sul tetto d’Europa: il ventenne nuotatore contribuisce allo storico oro azzurro nella staffetta mista mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia ... Lo riporta varesenews.it