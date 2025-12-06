Nuoto Cerasuolo in finale col 1° tempo nei 50 rana degli Europei in vasca corta! Martinenghi in lotta per il podio

Semifinali che confermano i valori in acqua quelle dei 50 rana uomini degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno risposto presente e sono andati a prendersi la qualificazione alla finale. Il romagnolo, campione del mondo in carica di questa distanza in vasca lunga a Singapore, si è espresso più o meno sugli stessi livello del mattino, peggiorandosi di 0?05. Poco è cambiato, in quanto da primo nelle batterie è rimasto tale anche nel penultimo atto, dando la sensazione di avere qualcosa in più rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Cerasuolo in finale col 1° tempo nei 50 rana degli Europei in vasca corta! Martinenghi in lotta per il podio

