Continua la serata di semifinali e finali in scena all'Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono da poco concluse le due semifinali dei 200 farfalla uomini al termine delle quali si è delineata la composizione degli otto che domani scenderanno in vasca per conquistare il titolo. Obiettivo centrato anche per Alberto Razzetti, autore del quarto crono complessivo. L'italiano, dopo aver conquistato pochi minuti fa l'argento nei 200 misti, ha disputato nonostante la fatica un'ottima semifinale, chiusa al secondo posto con il crono di 1'51?99. La migliore prestazione dell'overall è stata fatta segnare dallo svizzero campione in carica Noe Ponti che ha chiuso la sua prova con il crono di 1'51?53.

Nuoto, Alberto Razzetti si guadagna l'accesso alla finale nei 200 farfalla. Rimane escluso Federico Burdisso