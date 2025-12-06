Numeri pazzeschi all' Open E Camosci si prende una picca!
Uno di più forti giocatori mondiali rompe il digiuno: Enrico Camosci si porta a casa la tanto agognata picca in un torneo "per pochi intimi". Nel mentre prosegue il cammino del PokerStars Open che ha chiuso gli ultimi due "pezzi" di day 1 con numeri assolutamente positivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
