Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia ottavo giorno
In questo ottavo giorno della Novena all’Immacolata Concezione, presentare a Maria, senza indugi, la richiesta che abbiamo a cuore per ottenere la grazia che attendiamo con fede. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
