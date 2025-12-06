Nove persone svengono in parrocchia | ci sono anche 2 bambini La causa è sconvolgente
Doveva essere una normale serata di incontro coi genitori e catechismo per i bambini, invece i locali della parrocchia si sono trasformati in pochi minuti in uno scenario da emergenza sanitaria. Nove persone, tra cui due minori, sono state soccorse a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha saturato le stanze mentre erano in corso le attività. L’allarme è scattato quando due partecipanti sono improvvisamente crollati a terra, privi di sensi. Erano circa le 19.45 quando, in via di Cambiano Alto, a Castelfiorentino (Firenze), è partita la chiamata al 118. Arrivati in parrocchia, i soccorritori – dotati di rivelatore portatile – hanno subito notato che lo strumento segnava livelli anomali di monossido di carbonio, gas inodore e altamente pericoloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
