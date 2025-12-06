Nove persone svengono in parrocchia | ci sono anche 2 bambini La causa è sconvolgente

Thesocialpost.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere una normale serata di incontro coi genitori e catechismo per i bambini, invece i locali della parrocchia si sono trasformati in pochi minuti in uno scenario da emergenza sanitaria. Nove persone, tra cui due minori, sono state soccorse a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha saturato le stanze mentre erano in corso le attività. L’allarme è scattato quando due partecipanti sono improvvisamente crollati a terra, privi di sensi. Erano circa le 19.45 quando, in via di Cambiano Alto, a Castelfiorentino (Firenze), è partita la chiamata al 118. Arrivati in parrocchia, i soccorritori – dotati di rivelatore portatile – hanno subito notato che lo strumento segnava livelli anomali di monossido di carbonio, gas inodore e altamente pericoloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

nove persone svengono in parrocchia ci sono anche 2 bambini la causa 232 sconvolgente

© Thesocialpost.it - Nove persone svengono in parrocchia: ci sono anche 2 bambini. La causa è sconvolgente

Argomenti simili trattati di recente

nove persone svengono parrocchiaSvengono all'improvviso durante la riunione in parrocchia: 9 intossicati, due sono bambini. La fuga di gas a catechismo - Un incontro coi genitori, il catechismo dei bambini: la serata in parrocchia si è trasformata improvvisamente in un'emergenza sanitaria: nove persone, tra cui due minori, ... Si legge su msn.com

nove persone svengono parrocchia9 persone intossicate durante un incontro in parrocchia - Nelle stanze un'alta concentrazione di monossido di carbonio. Scrive rainews.it

nove persone svengono parrocchiaCastelfiorentino, 9 intossicati dal monossido durante l’incontro in parrocchia: due sono bambini - Soccorsi dai vigili del fuoco, nessuno è in condizioni critiche ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nove Persone Svengono Parrocchia