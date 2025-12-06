Novara raffica di furti nelle case del Torrion Quartara

Raffica di furti in abitazione a Novara. È successo nei giorni scorsi in almeno tre case del quartiere Torrion Quartara, che sono state visitate dai ladri. Tutti i furti sono avvenuti durante il giorno o nel tardo pomeriggio, quando era già buio ma i proprietari non erano ancora tornati a casa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

