Novara raffica di furti nelle case del Torrion Quartara
Raffica di furti in abitazione a Novara. È successo nei giorni scorsi in almeno tre case del quartiere Torrion Quartara, che sono state visitate dai ladri. Tutti i furti sono avvenuti durante il giorno o nel tardo pomeriggio, quando era già buio ma i proprietari non erano ancora tornati a casa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
