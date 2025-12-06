Notte fonda viola il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina
REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Una Fiorentina priva di personalità e di idee di gioco cade anche al Mapei Stadium. La squadra di Vanoli perde 3-1 contro il Sassuolo e rimane ultima e con ancora zero vittorie dopo quattordici giornate di Serie A. “Inutile” l'iniziale gol su rigore di Mandragora: nell'ordine, Volpato, Muharemovic e Konè fanno sprofondare nel baratro gli ospiti. Per l'ennesima volta, la squadra toscana comincia bene la partita, ma poi si scioglie alle prime difficoltà. Sostenuta da un settore ospiti quasi completamente esaurito, infatti, la Fiorentina era entrata in campo con grande determinazione, sfiorando il vantaggio già al 3? con un tiro alto di Kean da buona posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
