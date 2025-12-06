Notte di terrore nel condominio | 40enne affronta banda di ladri sventa il colpo ma resta ferito

Notte movimentata in un condominio di via Roma a Maddaloni. Una banda di ladri ha provato a fare irruzione nell'appartamento di un anziano ma sono stati disturbati e messi in fuga da un residente, rimasto ferito in una colluttazione con uno dei malfattori. È accaduto intorno alle due di notte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

A un mese dall’impossibile… il terrore torna a bussare ? Siete pronti a riaprire la porta della notte in cui Vallecrosia è sprofondata nell’oscurità più totale? Oggi vi diamo solo un assaggio, una scintilla proibita del FINAL TEASER della prima, storica edizi - facebook.com Vai su Facebook

Schianto nella notte, 40enne perde la vita dopo l’impatto con un muro - Un uomo di 40 anni è deceduto la scorsa notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Palestrina, in provincia di Roma, lungo via Colle Nuovo. Si legge su rainews.it

Spari nel cuore della notte, i residenti impauriti lanciano l'allarme: identificato (con addosso l'arma) il 40enne responsabile - È accaduto tra la notte di sabato 24 e domenica 25 maggio: verso l'una del mattino, i residenti sono stati svegliati di soprassalto dalla raffica di colpi ... ilgazzettino.it scrive

Precipita dal terzo piano, muore 40enne a Taranto, si indaga - Un uomo di circa 40 anni è morto la notte scorsa dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo a Taranto. Segnala ansa.it