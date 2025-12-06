Notizie confermate sulla squadra con il ritorno del trio chiave per i Gunners

2025-12-06 13:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arsenal sarà all’Aston Villa quest’ora di pranzo. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. L’Arsenal ha la possibilità di ottenere otto punti di vantaggio in testa alla Premier League – almeno per alcune ore – quando farà visita all’Aston Villa. I Gunners, che hanno battuto il Brentford mercoledì sera, aprono l’azione del fine settimana con una trasferta a Villa Park per affrontare una squadra di casa che ha mostrato il proprio coraggio rispondendo da 2-0 fino a vincere 4-3 a Brighton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Notizie confermate sulla squadra con il ritorno del trio chiave per i Gunners

