"La decisione del consiglio di Sato che ha dato il via libera alla movida fino alle due di notte negli stabilimenti balneari sarà una benedizione per il turismo e l’ occupazione ", Gianni Nonnato, titolare di uno stabilimento balneare, componente del gruppo di Comacchio di Fratelli d’Italia così commenta la sentenza. Fate un po’ da apripista? "Siamo stati in pionieri di questo tipo di attrattive qui in Emilia Romagna. Siamo partiti tanti anni fa con gli spettacoli fuori dalle discoteche, negli stabilimenti. Un’attrativa per i turisti, che sono invogliati a ritornare nelle località di villeggiatura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Note fino alle due della notte. Un passo avanti sulla Romagna