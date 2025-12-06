Note di luce musica nel segno dell’accoglienza e della condivisione

EVENTO. Il 14 dicembre nella chiesa di Sant'Anna torna il tradizionale appuntamento con il concerto a favore della Caritas Diocesana. Inscena musicisti e voci femminili per dare un forte messaggio sulla parità di genere.

