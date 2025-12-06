Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia | Scena brutale

A Tullahoma (Tennessee) un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati senza vita dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

