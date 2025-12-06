Non voglio la laurea ma lavorare subito | le migliori scuole superiori di Toscana per trovare l’impiego

Firenze, 6 dicembre 2025 – Un’indagine che ogni anno rivela i migliori istituti superiori quando i ragazzi arrivano a un bivio già importante della loro vita: prendo una laurea dopo il diploma o comincio subito a lavorare? Scegliere una direzione non è mai semplice, il rischio di sbagliare c’è. Il lavoro che ogni anno compie Eduscopio nel sondare e fare una fotografia dei migliori istituti superiori ha un doppio ruolo: far capire, agli studenti delle scuole medie all’ultimo anno e alle loro famiglie, cosa fare e dove andare a studiare sia che si voglia poi scegliere l’università o lavorare. Facendo riferimento alle principali province toscane, ecco il panorama degli istituti migliori se si sceglie di lavorare subito, senza ambire alla laurea, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

