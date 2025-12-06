Non solo Five Nights at Freddy’s 2 è un disastro ma potremmo doverci sorbire anche un terzo film
A Five Nights at Freddy’s 2 non interessa essere annoverato tra i titoli dell’ elevated horror. Non gli importava nel 2023, quando è uscito il primo film, e non gli importa nemmeno col seguito arrivato due anni dopo. E, probabilmente, non gli importerà nemmeno quando uscirà Five Nights at Freddy’s 3, la cui fase di produzione non è ancora ben chiara, ma sembra inevitabile visto il finale con cui chiude la seconda pellicola e i numerosi rumors che circolano attorno al progetto. In fondo, per quale motivo alla saga composta dai film tratti dal videogioco omonimo dovrebbe interessare il mondo autoriale? Il primo capitolo, costato 20 milioni di dollari, ne ha racimolati 291,589,416 worldwilde. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Universal Horror. . Hai già acquistato il biglietto per tornare dove tutto è iniziato? Five Nights at Freddy's 2, ora al cinema. #FNAF2 #FiveNightsAtFreddys2 - facebook.com Vai su Facebook
Top10 4/12/25 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 FIVE NIGHTS...€216878 2 ZOOTROPOLIS2 207302 3 OI VITA MIA 199762 4 MAMMA, HO PERSO...135040 5 ATTITUDINI NESSUNA 105267 6 L'UOVO DELL'ANGELO 50559 7 REGRETTING YOU 24950 8 L'ILLUSI Vai su X
Five Nights at Freddy’s 2, di Emma Tammi - Five Nights at Freddy's 2, mostra i limiti di un film che deve tutto al revival anni '80, ma è privo di originalità ... Lo riporta sentieriselvaggi.it
Five Nights at Freddy's 2, Libere Recensioni: la noia non fa paura - La nuova avventura horror nel leggendario Freddy's ha una trama convoluta ma che manca di mordente, sfociando nel banale e nello scontato ... Come scrive libero.it
Five Nights at Freddy's 2 Recensione: piacerà, forse, solo ai fan del videogioco - Five Nights at Freddy's 2 amplia la saga ma resta un film confuso: pensato per i fan, penalizza storia e cast. Lo riporta cinema.everyeye.it
Five Nights at Freddy's 2, trama e cast del sequel horror da oggi al cinema - Five Nights at Freddy's 2, il film statunitense di genere soprannaturale, esce al cinema in Italia da ... Si legge su tg24.sky.it
"Five Nights at Freddy's 2" piacerà ai fan del videogioco. Chi ama l'horror si metta invece l'anima in pace - In scia a un successo simile non stupisce nessuno che sia arrivato “Five Nights at Freddy’s 2”, sequel nelle sale dal 4 dicembre con Universal Pictures al cui timone c’è di nuovo la regista Emma Tammi ... Si legge su today.it
Continua a sorprendere il fenomeno Five Nights at Freddy’s - Five Nights at Freddy's 2 ottiene grandi incassi al botteghino, andando ad ampliare il successo tra videogiochi, libri e merchandise ... Si legge su sentieriselvaggi.it