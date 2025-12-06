A Five Nights at Freddy’s 2 non interessa essere annoverato tra i titoli dell’ elevated horror. Non gli importava nel 2023, quando è uscito il primo film, e non gli importa nemmeno col seguito arrivato due anni dopo. E, probabilmente, non gli importerà nemmeno quando uscirà Five Nights at Freddy’s 3, la cui fase di produzione non è ancora ben chiara, ma sembra inevitabile visto il finale con cui chiude la seconda pellicola e i numerosi rumors che circolano attorno al progetto. In fondo, per quale motivo alla saga composta dai film tratti dal videogioco omonimo dovrebbe interessare il mondo autoriale? Il primo capitolo, costato 20 milioni di dollari, ne ha racimolati 291,589,416 worldwilde. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Non solo Five Nights at Freddy's 2 è un disastro, ma potremmo doverci sorbire anche un terzo film