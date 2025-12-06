Non solo Abu Dhabi 2025 | da Fangio a Shumi tutte le volte in cui il Mondiale di F1 si è deciso all' ultimo GP

Nella storia sono state ben 30 le occasioni in cui è stato l'ultimo Gran Premio a decidere il risultato finale. Domenica alle 14 questo scenario si ripeterà per la trentunesima volta, con protagonisti Norris, Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo Abu Dhabi 2025: da Fangio a Shumi, tutte le volte in cui il Mondiale di F1 si è deciso all'ultimo GP

