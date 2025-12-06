Non si alza per andare al lavoro la scoperta choc della moglie | Matteo Tozzi stroncato da un malore nel sonno a San Benedetto

6 dic 2025

SAN BENEDETTO La città è sotto choc per la prematura e improvvisa scomparsa del quarantasettenne sambenedettese Matteo Tozzi, avvenuta per un malore che non gli ha lasciato scampo.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

