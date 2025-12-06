Non poteva ai locali e alle aree del centro | 23enne denunciato in piazza Volta
Era uno dei luoghi dove non avrebbe potuto trovarsi, e invece era lì: in piazza Volta, nel cuore della movida comasca. Così, per un 23enne marocchino regolare sul territorio e residente ad Albate, la serata si è chiusa con una denuncia.Il giovane è stato controllato nel corso dei servizi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
