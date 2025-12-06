Non poteva accedere ai locali e alle aree del centro | 23enne denunciato in piazza Volta
Era uno dei luoghi dove non avrebbe potuto trovarsi, e invece era lì: in piazza Volta, nel cuore della movida comasca. Così, per un 23enne marocchino regolare sul territorio e residente ad Albate, la serata si è chiusa con una denuncia.Il giovane è stato controllato nel corso dei servizi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Una delle virtù che la donna doveva possedere era “la dote del silenzio” per questo le era proibito parlare in pubblico. Nella Grecia antica la donna non poteva accedere all’Agorà, nella Roma classica le era vietato presentarsi al Foro e via via, nel tempo, anc - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi locali nelle zone vincolate: un “punteggio” per poter aprire. Ecco come funziona - Criteri più stringenti per le aperture di nuove attività di somministrazione di cibi e bevande nelle zone tutelate e un punteggio da raggiungere per ottenere l’autorizzazione. Segnala quotidianodipuglia.it