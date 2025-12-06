Non passa la fiamma olimpica | Sgarbo alla memoria di Zeno Colò

La fiamma olimpica che in queste settimane sta attraversando l’Italia e che annuncia l’arrivo dei Giochi di Milano-Cortina non passerà dalla patria di Zeno Colò, l’unico italiano ad aver vinto la medaglia d’oro in discesa libera alle olimpiadi invernali di Oslo nel 1952. La tappa del 12 dicembre della fiamma olimpica, infatti, partirà da Firenze e attraverserà Prato, Montecatini, Pisa, Pistoia e Lucca, prima di concludere la prima parte in terra toscana a Livorno. Nessuna concessione alla montagna pistoiese e al luogo che ha dato i natali all’unico italiano vincitore dell’oro olimpico in discesa olimpica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non passa la fiamma olimpica: "Sgarbo alla memoria di Zeno Colò"

Argomenti simili trattati di recente

La Fiamma Olimpica passa da Viadana: una giornata storica per il territorio Vai su X

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di MilanoCortina2026 è molto più di un rito sportivo: è l'avventura entusiasmante che annuncia l'arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Con il passaggio della Fiamma in ogni regione italiana, portata da migliaia di tedofori, - facebook.com Vai su Facebook

Roma accoglie la Fiamma Olimpica: il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre - Il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà Roma: un evento simbolico verso Milano- Come scrive msn.com

La Fiamma Olimpica illumina la Toscana: il viaggio verso i Giochi invernali passa da Siena, Firenze e Livorno - La torcia entrerà in regione il 10 dicembre attraversando città, borghi e strade bianche. Secondo intoscana.it

La fiamma olimpica di Milano Cortina illumina anche il Piemonte - La fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina illuminerà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio, coinvolgendo 25 comuni e quattro siti Unesco. Come scrive ansa.it

La fiamma olimpica passa da Grosseto: ecco quando e il percorso per le vie cittadine - Cortina 2026 passa da Grosseto: ecco il tragitto che sarà effettuato. Riporta msn.com

La fiamma olimpica passa per il Molise - Il 1° e il 2 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà il Molise. Riporta rainews.it

Fiamma olimpica ad Aosta e Châtillon tra il 12 e il 13 gennaio - La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Valle d'Aosta tra il 12 e il 13 gennaio 2026, toccando i comuni di Châtillon e di Aosta e le due vette del Monte Bianco e del Monte Rosa. Segnala ansa.it