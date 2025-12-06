non frequenta il corso serale torna in cella

Dal carcere, dove era recluso per tentato omicidio dopo un accoltellamento in piazza Garibaldi, era finito agli arresti domiciliari, con il permesso di frequentare un corso serale. Ma alle lezioni, Reda Tamra, ventenne di Cantù, non si è mai visto. Così il Magistrato di Sorveglianza di Varese, su segnalazione dei carabinieri, gli ha revocato il beneficio, rimandandolo in carcere al Bassone. Per l’aggressione avvenuta a giugno dello scorso anno, aveva deciso di patteggiare: la notte del 2 giugno, assieme a tre minorenni, aveva litigato con tre uomini di 44, 33 e 28 anni, che erano stati feriti a coltellate all’addome e alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

