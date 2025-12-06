Non farei vivere mia figlia in Barriera di Milano Bufera sulla rettrice dell' Università di Torino

"Oggi non manderei mia figlia a vivere in Barriera di Milano, ho anche dissuaso amici dal farlo con i loro figli". A dirlo è Cristina Prandi, rettrice dell'Università di Torino che ha sollevato il velo su uno dei quartieri più problematici della città. Lo stesso, per intenderci, dove solo pochi giorni fa è stato arrestato Don Alì, il "capo dei maranza". Tutto è partito dal dibattito - rinfocolato dopo l'assalto a La Stampa - sulle connessioni tra ateneo e collettivi per cui la stessa Prandi è stata chiamata a riferire in commissione comunale a Palazzo Civico. "L'Università non è la Polizia", aveva sostenuto, "Nel momento in cui da noi si definisce una situazione di illegalità, non abbiamo né il potere né gli strumenti per risolverla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non farei vivere mia figlia in Barriera di Milano". Bufera sulla rettrice dell'Università di Torino

“Mia figlia non la farei vivere in Barriera, ho anche dissuaso amici dal farlo con i loro figli”: è questo il tenore delle dichiarazioni della Rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi. Alla luce di queste dichiarazioni, temiamo che la Rettrice non tenga conto d - facebook.com Vai su Facebook

La rettrice: “Unito non è la polizia. Servono servizi, mia figlia non la farei vivere in Barriera” lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

