Non basta Bergamaschi la Roma Femminile pareggia con la Juventus | 1-1 al Tre Fontane

Lasciata alle spalle la pausa nazionali, la Roma Femminile è tornata in campo nel big match contro la Juventus. Al Tre Fontane, le giallorosse hanno impattato per 1-1 con le bianconere, facendosi raggiungere nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio di Bergamaschi. Un punto che non permette di allungare in vetta alla classifica, restando però a +5 rispetto proprio alle avversarie odierne. Rossettini: “Punto guadagnato, primo tempo di alto livello”. Al termine del match, Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Penso che sia un punto guadagnato contro una squadra fortissima, che ha elementi di esperienza, di grandissima qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Non basta Bergamaschi, la Roma Femminile pareggia con la Juventus: 1-1 al Tre Fontane

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quest’anno basta con il solito bagnoschiuma della zia… al Centro Sportivo di Brembate di Sopra abbiamo la soluzione . Regalare un corso di nu - facebook.com Vai su Facebook

Pari tra Roma e Juve femminile: Pinto risponde a Bergamaschi - Un gol per tempo per le due squadre: Bergamaschi porta avanti le sue nella prima frazione, Pinto salva le bianconere nel finale. Si legge su corrieredellosport.it

Calcio femminile, Roma-Juventus 1-1: a Bergamaschi risponde Pinto. Giallorosse ancora a +5 in classifica - E le giallorosse rimangono prime in classifica con cinque punti di vantaggio sulle bianconere. Scrive ilmessaggero.it

LIVE - Femminile, Roma-Juventus 1-0: eurogol di Bergamaschi - Le giallorosse di Rossettini sono pronte a scendere in campo al Tre Fontane in occasione dell'ottava giornata di campionato ... Segnala ilromanista.eu

Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match - 1 fra Roma e Juventus che lascia tutto pressoché invariato e permette al. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Roma - Juventus Women 1-0: termina il primo tempo - Nei primi 45 minuti di gioco le due compagini creano poche occasioni da gol anche se il punteggio si sblocca intorno ... Come scrive tuttojuve.com

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi - Per lo scontro al vertice di questo pomeriggio, ore 14:30, il tecnico della Roma Luca Rossettini non cambia l’undici utilizzato prima della pausa. Come scrive tuttomercatoweb.com