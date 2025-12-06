La serie televisiva NCIS si prepara a un importante ritorno, dopo oltre un decennio, con l’introduzione di un personaggio finora mancante. La produzione si caratterizza per un continuo ampliamento del franchise e per la volontà di approfondire la storia dei personaggi, collegando le varie produzioni parallele. In questo articolo, si analizzeranno le novità riguardanti il debutto di un personaggio chiave, il ruolo della serie prequel e il racconto degli sviluppi narrativi legati a Gibbs e alla formazione Fed Five. l’arrivo di un personaggio fondamentale in NCIS. La serie NCIS introdurrà finalmente un personaggio mancante dalla sua lunga storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nome del personaggio scomparso di ncis debutta su cbs dopo 11 anni