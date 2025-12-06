NoiPA | ecco come cambiare residenza o domicilio dall’app VIDEO

Chi utilizza l’app NoiPA può ora aggiornare i propri dati anagrafici – residenza e domicilio – senza ricorrere a file cartacei o moduli da inviare. Con un aggiornamento recente, è stata introdotta una funzione che consente di effettuare questa modifica direttamente dallo smartphone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

