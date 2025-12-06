Noi e l’ossessione di etichettare tutto e tutti | perché lo facciamo

Sono quei trend di cui, la maggior parte delle volte, non ci spieghiamo la nascita ma che, in un modo o nell’altro, riescono a descrivere perfettamente una fetta di realtà che ci circonda. Delle etichette da appiccicare su ognuno di noi e permettessero agli altri di riconoscere il gruppo a cui apparteniamo. That Girl, Gymgirl, Clean Girl. rappresentano un modo di vivere la vita che si può adottare, come se tutte dovessimo far parte di una specifica etichetta. L’identità come brand: etichettiamo tutto. La nostra personalità sembra diventata una vetrina di ciò che dobbiamo essere. Molti dei trend virali sui social sono nient’altro che etichette dello stile di vita o di comportamento che decidiamo di avere. 🔗 Leggi su Dilei.it

