No Modric no party | è il numero 1 del Milan per tocchi recuperi intercetti E quel dato con Rabiot
Allegri lunedì col Toro ritroverà il suo leader, ultimamente decisivo in fase difensiva quasi più che con la palla. È il migliore in tante voci statistiche e ritrova il francese: insieme a lui, pare invincibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Riscossa Lazio, strepitoso Zaccagni Allegri, mai più Milan senza Modric e Pulisic In Coppa Italia immediata rivincita biancoceleste dopo il rovente finale di San Siro. Il gran gol del capitano porta Sarri nei quarti. L'asso croato e Capitan America inseriti troppo ta - facebook.com Vai su Facebook
? Luka #Modric, numero 14 del #Milan e capitano della #Croazia, ha incontrato una delegazione del Milan Club “MILANISTRA” dal ritiro della Nazionale. Vai su X
No a 200 milioni di euro: la scelta di Modric - Luka Modric dice ‘no’ a una maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita: il centrocampista rinuncia alla proposta da 200 milioni di euro Né sedotto, né abbandonato. Si legge su calciomercato.it
No Modric, Marcelo, Bale or Carvajal - Madrid injury crisis puts Champions League chances at risk - After seeing both Marcelo and Luka Modric forced off with muscular problems, Blancos boss ... Segnala goal.com
No plans to retire! Real Madrid veteran Luka Modric hoping to earn new contract at the Bernabeu - Modric out of contract in summer Working hard to earn new deal No plans to retire yet WHAT HAPPENED? Come scrive goal.com