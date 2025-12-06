È in caduta libera il Nizza di Haise che è reduce da 6 sconfitte consecutive quando va ad affrontare in casa l’Angers in questo quindicesimo turno di Ligue1. Gli Aiglons senza il loro capitano Dante continuano a stentare in difesa, perdendo ogni equilibrio, e contro il Lorient è stata l’ennesima prova insufficiente di una squadra che ha bisogno di un profondo rinnovamento se vuole tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Angers (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati