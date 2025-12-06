Nintendo regala contenuti di Metroid Prime 4 | come scaricarli gratis fino al 2026

Ci sono voluti diciotto anni, ma Metroid Prime 4: Beyond è finalmente realtà. E per celebrare il ritorno di Samus Aran, Nintendo ha deciso di fare un regalo a tutti gli abbonati Nintendo Switch Online: una serie di contenuti esclusivi scaricabili gratuitamente. Stiamo parlando di elementi estetici che permetteranno ai fan di personalizzare la propria esperienza sulla console ibrida. L’offerta è già attiva e rimarrà disponibile fino al 3 gennaio 2026, lasciando agli appassionati tutto il tempo necessario per scegliere cosa aggiungere alla propria collezione digitale. Una finestra temporale generosa che testimonia l’importanza che Nintendo attribuisce a questo lancio, arrivato dopo un’attesa che ha messo alla prova la pazienza anche dei fan più fedeli della serie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

