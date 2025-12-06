Nino Pizzolato chiesti dieci anni di reclusione | le motivazioni della procura di Trapani
La procura di Trapani ha chiesto una condanna a dieci anni di reclusione di Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento peso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (nella categoria fino a 81 kg) e ai Giochi di Parigi 2024 (89 kg). Il tre volte Campione d’Europa (2019, 2021, 2022) e bronzo iridato nel 2017 è accusato di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani ai danni di una turista finlandese, conosciuta in un ristorante insieme ad alcune amiche. La stessa richiesta di pena è stata avanzata per gli altri imputati (Davide Lupo, Claudio Tutino, Stefano Mongiovì) e tutte le richieste sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it
