Nina Dobrev e la lotta per la parità salariale durante The Vampire Diaries | Mi sono sentita sola

La protagonista della serie tv ha ricordato le difficoltà affrontate per ottenere un compenso alla pari di Paul Wesley e Ian Somerhalder. Nina Dobrev è tornata a parlare delle difficoltà affrontate nel tentativo di ottenere la parità salariale durante gli anni trascorsi a recitare in The Vampire Diaries. L'attrice è infatti stata la protagonista per sei stagioni dello show targato The CW, riuscendo a ottenere la stessa cifra versata ai protagonisti Ian Somerhalder e Paul Wesley solamente in occasione del capitolo finale. Un argomento difficile da affrontare Durante un'intervista rilasciata a Deadline in occasione del Red Sea International Film Festival, Nina Dobrev ha ora spiegato: "Si tratta di qualcosa di cui ho parlato piuttosto apertamente recentemente, ma non pensavo fosse un argomento

