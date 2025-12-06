Niente più Friends e The big bang theory su Netflix addio definitivo a dicembre Spiazzati i fan anche in Italia | le minacce sugli abbonamenti
È difficile trovare altre serie tv con una fanbase così affezionata come per i casi di Friends e The Big Bang Theory. Si capisce quindi perché i fan sono sul piede di guerra con Netflix, visto che dal 30 dicembre 2025 le due sitcom non saranno più disponibili sulla piattaforma. Come riferiscono diversi media tra cui il Guardian, la rimozione è dovuta alla scadenza dei diritti di licenza. Oltre all’Italia, anche Svizzera, Regno Unito, Germania e Sud Africa dovranno dire addio alle serie dopo circa un decennio. E poco importa se siano state viste e riviste dall’inizio alla fine un numero indefinito di volte: sui social non manca chi minaccia di non rinnovare l’abbonamento se non potrà più riguardare l’eterna storia di Rachel e Joey o le battute caustiche di Sheldon. 🔗 Leggi su Open.online
