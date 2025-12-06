Nicolò Martinenghi non sbaglia la sua semifinale dei 50 rana nei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia) e approda comodamente alla finale di domani. La seconda semifinale si è chiusa a forti tinte azzurre con Simone Cerasuolo davanti a tutti con il tempo di 25?57 quindi secondo proprio Martinenghi in 25?80 mentre è terzo l’olandese Koen de Groot in 26?08. La medaglia d’oro di Parigi 2024 nei 100 rana ha gestito bene la sua prova, anche se non ha saputo tenere il ritmo di uno scatenato Simone Cerasuolo. Il romagnolo sembra il chiaro favorito in vista della finale di domani, ma il nativo di Varese è ovviamente pronto a vendere cara la pelle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Martinenghi è lucido: “Commesso qualche errore, ma domani in finale ci divertiremo”