Una nuova produzione dedicata a Spider-Man Noir sta per vedere la luce, con Nicolas Cage nel ruolo principale. La serie, prevista per il 2026, presenta alcune novità rispetto alle rappresentazioni precedenti del personaggio nei multiversi Marvel, aprendo interessanti interrogativi sulla sua origin story e sull’identità del protagonista. Di seguito, verranno analizzati i dettagli più significativi riguardanti questa innovativa interpretazione del villain e degli aspetti che differiscono dalle versioni classiche del personaggio. la scelta di Nicolas Cage come protagonista di spider-man noir. il ruolo di cage. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nicolas cages spider-man noir ben reilly spiegato

