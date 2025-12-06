Ngonge può andare via da Torino già a gennaio Tuttosport

Ngonge scomparso dai radar. Tuttosport ricorda l’entusiasmo di Baroni, che quest’estate aveva insistito a lungo per portare Ngonge dal Napoli. La trattativa per l’attaccante belga, che in azzurro non aveva trovato spazio, è durata diverse settimane. Peccato che anche al Torino le sue prestazioni non abbiano soddisfatto le attese. Scrive Tuttosport: “Per il Torino avrebbe senso l’operazione solo nel caso in cui emergessero scelte diverse sul fronte Ngonge. Cioè se il belga riuscisse a trovare una nuova destinazione in prestito. Accontentando il Napoli. Andando avanti così, nel corso di gennaio potrebbe anche consumarsi un addio, se il suo entourage trovasse un’altra società disposta a scommettere su di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ngonge può andare via da Torino già a gennaio (Tuttosport)

