Neurochirurgia | dopo l' intervento oltre 150 pazienti seguiti dallo psiconcologo
BRINDISI - Da gennaio 2021 a maggio 2025, nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Perrino di Brindisi, oltre 150 pazienti sottoposti a intervento per patologia oncologica sono stati seguiti dallo psicologo, dalla fase diagnostica al post-operatorio, sia in regime di ricovero che a domicilio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
