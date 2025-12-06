Network Giovani Campania | Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania

Tempo di lettura: 3 minuti Il Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle, esprime pieno sostegno alla prospettiva di un ruolo centrale di Roberto Fico nel futuro politico della regione. Per decine di attivisti e partecipanti agli incontri territoriali, l’ex Presidente della Camera rappresenta infatti la persona giusta per inaugurare una nuova fase politica e sociale in Campania. Molti giovani lo considerano un modello credibile, capace di coniugare coerenza istituzionale e vicinanza al territorio, qualità che ne fanno una figura di riferimento non soltanto a livello regionale ma anche nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Network Giovani Campania: “Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania”

