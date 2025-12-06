Netflix trova il suo successo con il franchise da 9,5 miliardi

Negli ultimi anni, la crescita di Netflix si è consolidata grazie al successo di produzioni originali come Stranger Things. Recenti sviluppi nel settore dell'intrattenimento indicano una possibile svolta strategica: la società avrebbe pianificato l'acquisto di Warner Bros., una delle principali case di produzione cinematografica e televisiva. Questa operazione potrebbe portare a una rivoluzione nel panorama dei contenuti disponibili sulla piattaforma, offrendo accesso a numerosi franchise di grande rilievo. harry potter sulle piattaforme streaming: se la fusione lega warner bros e netflix. la possibile collocazione della saga di harry potter.

