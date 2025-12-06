Netflix e Warner non è ancora finita | Paramount prepara il contrattacco con una nuova offerta

A quanto pare, dopo i malumori scatenatisi in seguito alla notizia che Netflix ha ormai acquisito Warner, Paramount sta comunque preparando una nuova offerta che superi la concorrente Warner Bros Discovery aveva ricevuto un'offerta di acquisto in contanti di 30 dollari per azione da Paramount Skydance, secondo quanto riferito dal New York Post. Nel frattempo, Netflix ha poi offerto di acquistare lo studio e l'attività di streaming HBO Max in un accordo che valuta l'intera società a 30,75 dollari ad azione. La gara sembrava molto serrata, ma il consiglio di amministrazione di WBD e il suo amministratore delegato David Zaslav hanno annunciato meno di 24 ore dopo di aver accettato l'offerta di Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix e Warner, non è ancora finita: Paramount prepara il contrattacco con una nuova offerta

