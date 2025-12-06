Netflix e Warner Bong Joon-Ho | L' esperienza in sala non sparirà facilmente

Il regista coreano, impegnato come presidente della giuria al Marrakech Film Festival, ha commentato le recenti notizie emerse da Hollywood. La notizia dell'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix ha suscitato numerose reazioni e anche molti artisti hanno condiviso opinioni, preoccupazioni e perplessità. Bong Joon-Ho, in questi giorni presidente della giuria del Marrakech Film Festival, ha tuttavia espresso un cauto ottimismo rispondendo ad alcune domande dei fan. L'opinione del premio Oscar Il regista coreano ha sottolineato che non ha le idee chiare riguardanti quanto sta accadendo negli Stati Uniti: "Se devo essere sincero, non so cosa stia accadendo a Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix e Warner, Bong Joon-Ho: "L'esperienza in sala non sparirà facilmente"

Leggi anche questi approfondimenti

Ora che Netflix ha ottenuto di comprare Warner Bros. ci sono tre possibili scenari, ma ci vorranno mesi - facebook.com Vai su Facebook

#Netflix compra #Warner #Bros Discovery. Cosa cambia nel mercato dell’intrattenimento (via @OutsiderNews) Vai su X

Netflix e Warner, Bong Joon-Ho: "L'esperienza in sala non sparirà facilmente" - Il regista coreano, impegnato come presidente della giuria al Marrakech Film Festival, ha commentato le recenti notizie emerse da Hollywood. Lo riporta movieplayer.it

Bong Joon Ho on Netflix-Warner Bros. Fears: ‘I Don’t Think the Cinematic Experience Will Disappear So Easily’ - hour interview on Saturday at the Marrakech Film Festival, where he serves as this year’s jury president. Si legge su msn.com

Bong Joon Ho breaks silence on Netflix's takeover of Warner Bros - South Korean legendary director Bong Joon Ho has given his honest statement on the mega Netflix- Riporta jang.com.pk

Bong Joon Ho from Marrakech: Netflix-Warner Bros. Deal Won’t End Cinema - Acclaimed South Korean filmmaker Bong Joon Ho, serving as jury president at the 22nd Marrakech International Film Festival, dismissed concerns that Netflix’s acquisition of Warner Bros. Si legge su moroccoworldnews.com

Mickey 17: Warner contro Bong Joon-ho? Ecco perché ha rinviato il film con Robert Pattinson - Sarebbero emersi i dettagli che spiegherebbero le ragioni del rinvio dell'uscita al cinema della pellicola, ormai pronta da tempo All'inizio dell'anno, il nuovo film di fantascienza di Bong Joon- Scrive movieplayer.it

Netflix’s Warner Bros. Takeover Sparks Concerns in France as Exhibitors Brace for Impact on Theatrical Model - has sent French exhibitors into high alert as they brace for an impact on the country's theatrical model. Come scrive msn.com