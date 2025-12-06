Netflix compra Warner Bros terremoto a Hollywood

Hollywood sta per cambiare. Cinema, streaming, botteghini: il mondo dorato delle star si prepara, non senza indugi, ad ospitare un nuovo colosso figlio dell’acquisizione della Warner Bros Discovery da parte di Netflix. Un’operazione da quasi 83 miliardi di dollari, incluso il debito, che arriva al termine di una sudata battaglia con Paramount Discovery, superata da Netflix solo nella battute finali nonostante il sostegno dietro le quinte di Donald Trump. Il presidente americano infatti, amico e alleato di Larry Ellison (il cui figlio David è alla guida di Paramount Discovery), guarderebbe alla transazione con "molto scetticismo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netflix compra Warner Bros, terremoto a Hollywood

