Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha insistito sul fatto che Netflix non ha “ alcuna opposizione ai film nei cinema “, dato che la piattaforma di streaming ha affermato che “ si aspetta ” di distribuire i film della Warner Bros. nei cinema se completa l’accordo da 82,7 miliardi di dollari tra lo studio e HBO Max. Durante una conference call con investitori e stampa, il co-CEO di Netflix ha sottolineato che la società ha distribuito 30 film nelle sale cinematografiche nel 2025, anche se la maggior parte di questi film ha avuto una programmazione molto più breve rispetto a quella di uno studio cinematografico tradizionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Netflix afferma che i film della Warner Bros. rimarranno nei cinema anche se la finestra distributiva si accorcerà

